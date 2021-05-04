Турция готовит обман и подарки ради возвращения россиян на курорты с 1 июня

Анкара, 4 мая. Анкара намерена вернуть российских туристов к лету, ради чего готова пойти на обман и кое-что «подарить» РФ. Об этом заявил живущий в Турции эксперт Иван Стародубцев.

Власти Турции нацелены на возвращение чартеров с россиянами после 1 июня. Чтобы ограничение авиасообщения (действует с 15 апреля) не было продлено, Анкара объявила новый локдаун и начала готовить правительственную делегацию в Москву. По словам Стародубцева, все это необходимо для убеждения РФ в безопасности страны для россиян.

При этом эксперт отмечает «удивительную пластичность» статистики по коронавирусу в Турции. Согласно плану, к 17 мая заболеваемость должна снизиться до 5 тыс. человек в сутки. Для этого с 29 апреля в Турции объявлены жесткие ограничения, а официальная статистика показала падение заболеваемости с 45 тысяч до 25 тысяч в сутки уже через четыре дня.

«Такими темпами до конца недели план будет не только выполнен, но и перевыполнен. Мы «упадем» до нужных 5 тысяч в сутки, которые дадут возможность говорить об открытии страны», - сказал Стародубцев.

Помимо махинаций со статистикой, Анкара намерена задобрить Москву во второй половине мая. Эксперт рассказал о подготовке визита в столицу РФ сразу трех турецких министров: глав МИД, минздрава, а также министерства культуры и туризма. Стародубцев полагает, что поездка состоится в последний день Рамадана (12 мая) либо в 20-х числах месяца.

Визиту предшествует договоренность с Россией о приобретении 50 млн доз вакцины «Спутник V». Также стороны подписали соглашение о производстве препарата в Турции. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в конце апреля показал фото будущих цехов, где будет выпускаться вакцина. Стародубцев уверен, что это напрямую связано с борьбой Анкары за возвращение россиян.

«Неприлично в восточном обществе, да и вообще в любом нормальном обществе, ехать в гости без подарка. Вот турецкая сторона и едет в Россию с таким подарком. Если его подкрепить хорошей статистикой, можно надеяться на положительный исход», - заявил Стародубцев в эфире «Вести FM».

Еще одним аргументом Турции в дискуссии об «открытии» страны может стать особый статус курортных территорий, чтобы те могли принимать чартеры, считает эксперт. Пока место россиян на турецких курортах пытаются занять украинцы, однако полноценно заменить отдыхающих из РФ они не способны из-за малочисленности и низкого достатка.