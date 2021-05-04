Диетолог назвал главную опасность перекусов

Москва, 4 мая. Люди, которые борются с лишним весом, должны относиться к небольшим перекусам крайне аккуратно, заявила диетолог Ольга Ромащенко.

Человек худеет благодаря создаваемому дефициту калорий. Это нужно учитывать при выборе перекуса, который не всегда может быть полезным для здоровья, заявила специалист по питанию, психолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Ольга Ромащенко.

«В случае, если вы проголодались, а возможности полноценно поесть у вас нет, то можно сделать небольшой перекус. Лучше всего подойдет белковая пища с овощами или фруктами», — цитирует ее Sports24.

Однако в ситуациях, когда хочется перекусить во время просмотра сериала или чтения книги, еда может спровоцировать появление лишних килограммов. Кроме того? частые приемы пищи серьезно нагружают пищеварительную систему человека, что может спровоцировать дополнительные проблемы со здоровьем.

Для того чтобы не набрать вес в праздники, не стоит увлекаться «нездоровой» пищей. Она должна составлять не более 20% от рациона, заявила диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.