Рэпера Моргенштерна могли забрать в армию

Москва, 4 мая. Молодого человека, подозрительно похожего на скандально известного рэпера Моргенштерна, заметили в помещении, напоминающем военную часть.

В свои 23 года музыкант не успел отдать долг Родине. Однако есть вероятность, что рэп-исполнителя наконец все же забрали в армию.

В распоряжение издания PEOPLETALK поступили кадры, которые снял аноним. На коротком видео парень с голым торсом и в камуфляжных штанах, похожий на Моргенштерна, сидит на стуле, пока другой молодой человек сбривает его волосы.

Видимо, ролик сняли в одной из военных частей. У человека на видео есть татуировка на шее, напоминающий рисунок рэпера. Однако не исключено, что кадры являются частью провокации рэп-исполнителя.

Отсутствие армейской службы в биографии музыканта возмутило некоторых публичных персон. Например, член Общественной палаты Дмитрий Носов ранее выступил на своей странице в Instagram с призывом отправить Моргенштерна в армию.

Сам рэпер буквально на днях дал концерт в Санкт-Петербурге. Исполнитель успел не только выступить в Северной столице, но и посетил местный стриптиз-клуб, где пообщался с танцовщицами. Поклонники Моргенштерна беспокоятся за реакцию его девушки Дилары на это событие.