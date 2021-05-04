Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ упал до 50,4 пункта

Москва, 4 мая. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающих отраслях российской экономики в апреле 2021 года сократился с 51,1 до 50,4 пункта, следует из подсчетов организации Markit.

Как отмечается, такой показатель свидетельствует о минимальном улучшении деловой конъюнктуры в обрабатывающей отрасли за последние четыре месяца. Значение индекса PMI выше 50 пунктов означает экономический рост, а ниже — спад.

По данным Markit, в апреле объемы производства в России продолжали расти, но на производительность повлиял слабый клиентский спрос. При этом, как считают аналитики, сокращение спроса было незначительным и практически не повлиял на показатели занятости.

Международное рейтинговое агентство Fitch ранее улучшило свой прогноз по росту экономики РФ на 2021 год. По мнению экспертов, российская экономика по итогу года вырастет на 3,3%, а не на 3%, как ожидалось ранее.