Военнослужащие ЦВО примут участие в более 1 тыс. памятных мероприятий ко Дню Победы

Москва, 4 мая. Более тысячи мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в ВОВ, пройдет в трех федеральных округах России с участием военнослужащих Центрального военного округа.

Об этом сообщает Минобороны РФ. Согласно информации, военнослужащие ЦВО и члены их семей посетят памятные комплексы, захоронения фронтовиков и мемориальные стелы, возложат живые цветы и венки. В том числе памятные мероприятия пройдут с участием российских военнослужащих, несущих службу на военных базах в Киргизии и Таджикистане.

Известно, что ЦВО находится на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа входит ряд заграничных объектов — это 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Ранее в Ростове отпраздновали 103-ю годовщину с даты образования Южного военного округа (ЮВО).