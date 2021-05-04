Анна Михалкова показала редкий снимок со старшим сыном в день его рождения

Москва, 4 мая. Старший сын актрисы театра и кино Анны Михалковой 4 мая отмечает своей 21-летие. В честь праздника артистка опубликовала целую серию фотографий с наследником.

Знаменитое семейство Михалковых 4 мая отмечает большое торжество. У актрисы Анны Михалковой ровно 21 год назад родился первенец – сын Андрей – в браке с бизнесменом Альбертом Баковым.

Счастливая звездная мама сегодня опубликовала на своей странице в Instagram трогательный пост и редкие снимки с наследником, который вырос настоящим красавцем. На одном из фото сын артистки позировал со своей сестрой Лидией в домашней обстановке, а на другом – в обнимку с мамой.

«Все, что происходит с тобой, имеет огромное значение для меня. Через тебя я становлюсь мудрее. Я уверена, что ты родился, чтобы воспитать меня. С днем рождения, мой Андрюша», — написала Михалкова.

Поздравила Андрея и его именитая тетя Надежда Михалкова. Она отметила, что в характере племянника переплетены разные состояния. В заключении звезда пожелала парню всегда оставаться ребенком.

«Андрюша, только в тебе могут так тонко и ловко переплетаться столь противоположные состояния тоски и радости, грусти и тонкого юмора. Я желаю тебе всегда оставаться ребенком со взрослыми глазами или взрослым с детским взглядом и юношеским максимализмом, это те состояния которые не дают застывать», — написала младшая дочь Никиты Михалкова.

Анна Михалкова недавно вернулась на просторы Сети. Больше двух недель актриса не вела соцсети. Как оказалось, она решила устроить себе цифровую «диету» одновременно с началом Великого поста. После долгого отсутствия звезда опубликовала свежее селфи и поразила поклонников изменениями в фигуре.