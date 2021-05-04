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Испытатель оружия рассказал, с чем ему приходится сталкиваться в своей работе

Армия
Испытатель оружия рассказал, с чем ему приходится сталкиваться в своей работе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 мая. Испытатель стрелкового оружия и боеприпасов Государственного демонстрационно-испытательного центра Николай Голуб рассказал о специфике своей профессии.

По его словам, для работы в этой сфере необходимы знания основ конструирования и особенностей оружейного производства. Кроме того, такие специалисты должны владеть оружием и знать условия его эксплуатации.

«Я работаю со стрелковым вооружением и боеприпасами, значит, я должен также уметь со всем этим обращаться, стрелять, попадать, обслуживать», — рассказал Голуб в интервью, опубликованном на сайте Ростеха.

Он также добавил, что оружие испытывается в самых суровых условиях, которые включают высокие и низкие температуры. Кроме того, осуществляются комбинированные испытания, которые предполагают попеременную работу в условиях пылевой бури или тропического дождя. Помимо этого применяется масса оборудования для точного измерения боевых характеристик оружия, с которым должен уметь работать испытатель.

Голуб отметил, что скептически относится к оружейным блогерам, отметив, что они тратят на создание своего контента несколько часов или один день, а на качественные полноценные испытания уходят месяцы и годы работы.

Ранее военный историк Стивен Булл сравнил АК-47 с американской винтовкой M16, на практике доказав превосходство легендарного советского автомата.

россия оружие испытания
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