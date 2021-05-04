Создатели «Маски» похвастались высокими рейтингами финального выпуска

Москва, 4 мая. Финальный выпуск второго сезона популярного шоу «Маска» привлек множество зрителей и смог получить высокие рейтинги.

Хорошими показателями популярности передачи, на которой звезды прячутся под костюмами различных персонажей, создатели проекта похвастались на официальной странице шоу в Instagram. Средняя доля зрителей финала в возрасте от 18 лет составила 26%, а рейтинг достиг 7,9%.

В момент снятия маски победителем сезона аудитория шоу выросла еще больше. Доля зрителей в категории 18+ составила 37,3%, а рейтинг — 9,5%.

««Маска» — лучшая развлекательная программа на всем российском телевидении за последние пять лет и лучшее музыкальное шоу последних восьми лет», — отмечается на странице проекта.

Финал второго сезона «Маски» завершился победой певца Jony, выступавшего в костюме Крокодила. На втором месте оказался скрывавшийся под маской Ламы оперный исполнитель Юсиф Эйвазов, а на третьем — экс-участница «Фабрики звезд» Юлия Паршута, выходившая на сцену в костюме Змеи.

Благодаря высоким рейтингам создатели «Маски» продлили шоу на третий сезон. Зрители передачи считают, что в новом сезоне нужно сменить состав жюри.