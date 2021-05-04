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Более 80 судей и прокуроров уволили в Судане

Весь мир
Более 80 судей и прокуроров уволили в Судане
wikipedia.org  /  Legal Gavel &amp; Open Law Book

Хартум, 4 мая. Комитет по возвращению активов экс-президента Судана сократил десятки судей и прокуроров, говорится в официальном заявлении ведомства.

Член Комитета по борьбе с коррупцией и возврату средств Вайди Салех рассказал, что группа специалистов продолжает изучать работу представителей судебного органа страны для вычисления личностей, связанных с режимом свергнутого президента Омара аль-Башира.

«По итогам проверки 56 судей различных рангов и 26 прокуроров, включая руководителей органов государственной прокуратуры, сняты с занимаемых должностей», — говорится в сообщении.

Вайди Салех добавил, что правительству удалось вернуть в собственность сельскохозяйственные угодья площадью 87 800 акров. Ранее они принадлежали семье Башира и его приближенным.

Более 80 судей и прокуроров уволили в Судане
Федеральное агентство новостей  / Владимир Малянов

Представитель ведомства Салех Манна также выступила с заявлением, рассказав, что 28 сотрудников кабинета министров, 10 человек из Суданской комиссии по делам беженцев, 24 специалиста Национального фонда медицинского обеспечения и 10 членов Национального комитета по отбору гражданской службы уволены.

Причина сокращения вышеперечисленных чиновников не разглашается. С момента создания Антикоррупционный комитет оставил без работы сотни людей, утверждая, что они связаны с режимом Аль-Башира и получили свои места незаконно.

Массовая чистка вызвала волну негодования среди мирных граждан. Суданцы устроили акцию протеста в Хартуме, чтобы обратить внимание общественности на увольнение семи тысяч человек с гражданской службы без видимых причин и возможности пересмотреть решение.

Более 80 судей и прокуроров уволили в Судане
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

судан башир хартум чистка
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