Житель Башкирии зарезал бывшую жену ножницами и засыпал тело рассадой

Уфа, 4 мая. Пожилой мужчина был арестован после задержания на территории заброшенных садов. Там он скрывался после расправы над бывшей супругой.

Полиция задержала пожилого жителя города Учалы, которого подозревают в убийстве бывшей супруги, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. Фигурант дал признательные показания, но свои мотивы так и не раскрыл.

Инцидент произошел 11 апреля. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к женщине и остался на ночлег. Наутро пенсионерка попросила его уйти, после чего разгорелся конфликт. Фигурант несколько раз ударил гражданку ножницами и задушил ее. Затем злоумышленник присыпал тело жертвы рассадой, положил на него нож, куклу и скрылся.

Вероятного убийцу удалось задержать на территории заброшенного садового участка. После предъявления обвинений подозреваемый был заключен под стражу.

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