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Житель Башкирии зарезал бывшую жену ножницами и засыпал тело рассадой

Происшествия
Житель Башкирии зарезал бывшую жену ножницами и засыпал тело рассадой
pixabay.com

Уфа, 4 мая. Пожилой мужчина был арестован после задержания на территории заброшенных садов. Там он скрывался после расправы над бывшей супругой.

Полиция задержала пожилого жителя города Учалы, которого подозревают в убийстве бывшей супруги, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. Фигурант дал признательные показания, но свои мотивы так и не раскрыл.

Инцидент произошел 11 апреля. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к женщине и остался на ночлег. Наутро пенсионерка попросила его уйти, после чего разгорелся конфликт. Фигурант несколько раз ударил гражданку ножницами и задушил ее. Затем злоумышленник присыпал тело жертвы рассадой, положил на него нож, куклу и скрылся.

Вероятного убийцу удалось задержать на территории заброшенного садового участка. После предъявления обвинений подозреваемый был заключен под стражу.

Перепивший на майские праздники житель Королева убил во время застолья двух человек, писал ФАН.

арест убийство башкирия полиция ножницы рассада
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