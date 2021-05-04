Почему в Индии больные COVID-19 готовы умирать на улице

Третья волна коронавируса оказалась разрушительной для Индии. Ежедневно в стране фиксируют около 400 тысяч новых случаев заболевания и около четырех тысяч жертв. Как говорят граждане пострадавшего государства, официальная статистика занижена в несколько раз. Больных и погибших куда больше — всех в списки заносить просто не успевают.

Переполненные больницы отказываются принимать новых пациентов и не в состоянии обеспечить больных даже кислородом. Тем, кому посчастливилось все же оказаться в медучреждении, не могут там находиться — настолько ужасные условия.

Жительница окраины Нью-Дели, заболевшая коронавирусом на седьмом месяце беременности, призналась журналистам в сложностях с поиском больницы: прежде чем она нашла свободное место, ей отказали четыре учреждения. Сейчас девушка в клинике, но хорошего мало — уровень медицинского обслуживания в центре настолько низкий, что супруг пациентки, понимающий всю сложность ситуации, умоляет жену покинуть больницу, хотя у нее сильно поражены легкие.

«Мне очень страшно. Я не думаю, что они смогут спасти меня», — говорит девушка.

Система здравоохранения Индии вышла далеко за пределы критической точки. Медицинские работники, свободные койки и аппараты искусственной вентиляции легких моментально оказались в дефиците. Некоторые больные коронавирусом погибают в залах ожидания или за пределами переполненных клиник, надеясь, что помощь им все-таки окажут. Немногим пациентам удается попасть в перегруженные больницы Индии, но, оказавшись внутри, они приходят в ужас. Помещения больниц похожи на темные склады или даже пещеры, пациенты лежат на кроватях, сделанных из картона, а медицинское обслуживание полностью отсутствует, из-за чего вокруг умирают люди.

Global Look Press / Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Беременная девушка также рассказала, что несколько мужчин, находившихся рядом с ней в больнице, кричали и молили убить их, когда им было совсем плохо. Один погибший пролежал на кровати рядом с ней несколько часов, прежде чем тело унесли.

«Правительство думает, что они открыли эту больницу и пациенты здесь получают лечение. На самом деле ничего подобного не происходит. Врачи не осматривают больных», — призналась пациентка.

Местная жительница беспокоится, что, когда ей будет совсем плохо, никто не придет на помощь. Кроме того, девушка заявила, что соседи по палате советуют бежать из клиники, когда ей станет хоть чуточку лучше.

У других жителей Индии такие же проблемы. Одна из родственниц тяжелобольного коронавирусной инфекцией в интервью CNN рассказала, что ее шурин был госпитализирован после того, как ему отказали в семи предыдущих медцентрах. Женщина уверена, что врачи не оказывают пациентам ни малейшей помощи, поэтому за больными сейчас должны ухаживать исключительно родственники. Семьи пациентов настолько обеспокоены отсутствием ухода в медцентрах, что пытаются добиться выписки своих родных.

СМИ сообщают, что на улицах Индии можно наблюдать ужасающие картины. Люди, нуждающиеся в кислороде, повсюду: на носилках, столах, полу, сырой земле. Одна из них, 32-летняя Кавита, пролежала на полу больницы четыре дня, изо всех сил пытаясь дышать. Женщина, по ее словам, не получала кислорода и видела, как умирали 20 человек.

Global Look Press / Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Несмотря на помощь других стран, в том числе и России, ситуация в Индии остается сложной.

Еще в феврале власти страны уверяли, что миллиардная Индия победила коронавирус. Официальные лица даже начали закрывать медицинские центры, специализировавшиеся на лечении COVID-19. Непозволительные ошибки и излишняя самоуверенность чиновников привели к миллионам заболевших и тысячам погибших.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Индия стала первой страной, где за сутки зафиксировали более 400 тысяч заболевших COVID-19. Больные погибают в рикшах, автомобилях и просто на улице в ожидании своей очереди на госпитализацию. Родственники тяжелобольных перевозят их из одних больниц в другие в надежде получить лечение.