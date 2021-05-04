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СМИ показали видео с учений десантников Северного флота под Мурманском

Армия
СМИ показали видео с учений десантников Северного флота под Мурманском
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Мурманск, 4 мая. Десантно-штурмовые и разведывательные подразделения Северного флота отработали на учениях приземление в тыл врага с парашютом.

Тренировка прошла в небе над Мурманском. Как указал корреспондент «Звезды», на борту десантного самолета, откуда военным предстояло совершить парашютный прыжок, собрались как совсем еще юные бойцы без опыта подобной высадки, так и те, для кого полет под куполом парашюта станет уже далеко не первым. После команды кто-то с волнением, а кто-то уже без страха шагнул вниз. Десант с парашютом отработали все, как разведка и стрелки, так и механики и наводчики.

Прыгать десантникам пришлось с оружием и в полной выкладке. Более опытным поручили приземление не только с оружием, но и с грузовыми контейнерами.

В марте российские десантники и артиллеристы провели учения на крымском полигоне «Опук». Здесь они по легенде тренировки «захватили» аэродром условного противника.

учения мурманск северный флот
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