Партнер Прокловой по съемкам опроверг домогательства к юной актрисе

Москва, 4 мая. Партнер актрисы Елены Прокловой по фильму «Звонят, откройте дверь» Сергей Никоненко в подробностях рассказал, что происходило на съемочной площадке.

Дебют юной актрисы в кино состоялся в фильме «Звонят, откройте дверь». Режиссерами картины были Александр Митта и дедушка будущей звезды Виктор Проклов. Корреспондент «Московского комсомольца» связался с партнером Прокловой по съемкам, который в красках рассказал об обстановке на площадке. По его словам, актриса была совсем ребенком и никого не интересовала с сексуальной точки зрения.

«Поймите, Елена была совсем девочкой», — сказал Никоненко.

Он вспомнил, что съемки проходили ранней весной на Патриарших прудах в Москве, когда еще таял снег. Прокловой приходилось много времени проводить в снегу и ее дедушка сильно переживал из-за этого.

«Мы снимали ранней весной на Патриках, когда снег таял, а Лена по снегу кувыркалась. Я помню, что Виктор Тимофеевич (дедушка Прокловой) говорил мне: «Сереж, если она промокнет, дай ей колготки поменять». Колготки ее вручал! Она ребенок была!» — закончил историю актер.

Он опроверг слухи о домогательствах к 12-летней Прокловой. На съемках все отдавали себе отчет в том, что это ребенок. Николенко подчеркнул, что если кто-то бы посмел притронуться к ней, то его бы «расстреляли у стены».

Эксперт по лжи Илья Анищенко считает, что Проклова не соврала о домогательствах. Он проанализировал ее скандальные высказывания и сделал вывод, что такие эмоции нельзя сыграть.