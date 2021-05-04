Менее 20 граммов грибов в день снижают риск развития рака на 45%

Вашингтон, 4 мая. Диета, предполагающая употребление грибов в большом количестве, снижает вероятность развития онкологических заболеваний, заявили ученые из Соединенных Штатов.

В грибах в большом количестве содержится эрготионеин. Эту аминокислоту еще называют витамином долголетия. Ученые из Университета штата Пенсильвания проанализировали медицинские карты 19 500 пациентов, в результате чего выявили связь между высоким уровнем потребления грибов и более низким риском развития рака.

«Связь между повышенным потреблением грибов и более низким риском развития рака, особенно рака молочной железы, может указывать на потенциальную защитную роль грибов в рационе», — отмечают авторы исследования.

У тех, кто ест в день хотя бы 18 граммов грибов, вероятность развития злокачественных опухолей снижается на 45%. Именно эрготионеин в составе такого продукта защищает организм человека от рака. К тому же в грибах содержится множество витаминов, например, витамин D. Недостаток солнца способствует уменьшению количества этого вещества в организме. Грибы помогают восполнить его.