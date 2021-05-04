Обнаружено подавляющее коронавирус растение

Вашингтон, 4 мая. Группа ученых из США обнаружила лекарственное растение, которое обладает свойствами подавления репликации вируса SARS-CoV-2.

Речь идет об экстрактах сладкой полыни. При грамотном использовании данное растение может быть полезно при борьбе с коронавирусом, заявила профессор биологии Политехнического института Вустера Памела Уэзерс. По итогам работы биолог написала научную статью.

«Artemisia annua была изучена, и более 2000 лет ее безопасно использовали в традиционной медицине для лечения различных заболеваний, связанных с лихорадкой. Она может дать ключ к разгадке новых безопасных и рентабельных низкомолекулярных методов лечения или даже использоваться в качестве противовирусного нутрицевтика», — пояснила она.

Не так давно россиянам назвали лучший способ восстановить обоняние после перенесенного коронавируса. Таковым оказалась тренировка обоняния без применения лекарств. Чтобы вернуть обоняние, специалисты советуют вдыхать четыре разных запаха. Такую процедуру советуют проводить два раза в день в течение нескольких месяцев. Эксперты привели в пример запахи розы, лимона, эвкалипта и гвоздики.