Перечислены способы ускоренного восстановления мышц после тяжелой тренировки

Москва, 4 мая. Нормальным состоянием после продуктивной тренировки является усталость, напряжение и боль в мышцах. Существует несколько способов быстро восстановиться.

Легкий восстановительный массаж мышц можно провести при помощи массажного ролика из пеноматериала. Таким образом улучшается кровоток и ускоряется процесс заживления поврежденных тканей. Улучшения становятся заметными уже через несколько сеансов самостоятельного массажа.

Восстановительные тренировки также способны помочь улучшить самочувствие после силовых упражнений. Благоприятный эффект оказывают и регулярные занятия растяжкой, йогой и пилатесом. Многие специалисты также рекомендуют уделить время теплой ванне и компрессам после тяжелых физических нагрузок, пишет «Ридус».

Бокс является одним из самых древних видов спорта. В последнее время он вновь переживает популярность. Заниматься им довольно легко, при этом многим мешают существующие в обществе стереотипы, рассказал тренер Василий Зайченко.