Аналитик Сбербанка отметил преимущество ОФЗ и корпоративных облигаций

Москва, 4 мая. ОФЗ и корпоративные облигации выглядят наиболее привлекательными на рынке долговых бумаг, рассказал директор по инвестициям «Сбербанк Управление Активами» Ренат Малин.

Он отметил, что дальнейшее повышение ключевой ставки Центробанка РФ уже заложено в котировки ОФЗ. Кроме того, гособлигации выигрывают от снижения геополитической напряженности и высоких цен на нефть, подчеркнул аналитик в колонке для агентства «Прайм».

По словам Малина, он отдает предпочтение ОФЗ сроком 7-10 лет. По его словам, они имеют наилучшее сочетание доходности и риска при текущей конъюнктуре рынка. Однако интерес также представляют корпоративные облигации второго и третьего эшелонов с погашением до пяти лет. Высокая купонная доходность по ним внесет ощутимый вклад в общую доходность портфелей, считает инвестор.

В то время, как одни с легкостью зарабатывают миллионы, кто-то с трудом выплачивает ипотеку и годами копит на крупную покупку. Опрошенные Федеральным агентством новостей эксперты попытались выяснить, что на самом деле мешает людям зарабатывать больше.