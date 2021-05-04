Стремительное таяние ледников может привести мир к глобальному потопу

Москва, 4 мая. Ледники начали ежегодно терять на 31% больше снега и льда, чем 15 лет назад, такое активное таяние грозит миру масштабной катастрофой, предупредили ученые.

Исследователи проанализировали данные спутников и подсчитали, что с 2015 года 220 тыс. горных ледников ежегодно теряют свыше 298 млрд тонн снега и льда. По словам специалистов, этого объема хватит, чтобы покрыть Швейцарию водным слоем толщиной 7,2 м. При этом скорость таяния в 2015–2019 годах увеличилась на 71 млрд тонн в год по сравнению с периодом с 2000 по 2004 год.

Половина потерь ледникового покрова приходится на США и Канаду, пишет журнал Nature. Льды исчезают и на Тибете, где прежде считались относительно стабильными. Несколько ледников, которые, вопреки общей тенденции увеличивают свою массу за счет возросшего количества осадков, существует лишь в Исландии и Скандинавии.

Таяние ледников может стать катастрофой для миллионов людей, которые рассчитывают на них как на источник воды, а также вызвать смертельно опасные прорывы ледниковых озер, констатировали ученые.

Повышение среднегодовой температуры на четыре градуса может стать причиной разрушения части ледников в Антарктике, выяснили недавно британские специалисты. Если это произойдет, уровень моря повысится.