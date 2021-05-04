Дана Борисова переживает о здоровье «спивающейся» Волочковой

Москва, 4 мая. Телеведущая Дана Борисова, которой удалось победить алкогольную и наркотическую зависимости, продолжает бить тревогу из-за состояния балерины Анастасии Волочковой.

Ведущая убеждена, что бывшая прима Большого театра нуждается в помощи. Она уже обращала внимание на внешний вид Волочковой и заявляла, что все симптомы алкогольной зависимости налицо: у танцовщицы отекшее лицо, высохший вид и мешки под глазами. Борисова продолжает стоять на своем и в YouTube-шоу «Люсьен, дай сказать!» снова обратилась к публике. Она подчеркнула, что переживает о «спивающейся» Волочковой.

«Спасаю ее, спасаю... Уже три года. И никак не спасу. Ситуация все хуже и хуже», — указала она на состояние здоровья Волочковой.

Ведущая шоу Люсьен Крысанова возразила Борисовой и заметила, что балерина недавно отказалась от алкоголя.

«Анастасия сказала: «Ты знаешь, я неделю уже не пью». Она молодец, держится. Но, может быть, мы уехали, а она выпила…» — заключила она.

Дане Борисовой удалось победить свои зависимости благодаря принудительному лечению, на которое ее отправили родственники. Ведущая откровенно рассказывает о реабилитации и гордится тем, что ей удалось победить пагубную привычку.