Глава Госдепа США считает разговор Путина и Байдена полезным для Москвы и Вашингтона

Вашингтон, 4 мая. Разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом пошел бы на пользу Москве и Вашингтону, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, переговоры Путина и Байдена способны позитивно повлиять на отношения между Россией и США. Также глава американского госдепа уточнил, что Вашингтон стремится сохранить мировой порядок, основанный на международных правилах.

Ранее Энтони Блинкен говорил, что США хотят выстраивать с РФ более стабильные и предсказуемые отношения. Однако эксперты выразили сомнение в этом и подчеркнули, что сейчас с Вашингтоном практически невозможно договариваться.