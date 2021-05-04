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Глава Госдепа США считает разговор Путина и Байдена полезным для Москвы и Вашингтона

Политика
Глава Госдепа США считает разговор Путина и Байдена полезным для Москвы и Вашингтона
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 4 мая. Разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом пошел бы на пользу Москве и Вашингтону, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, переговоры Путина и Байдена способны позитивно повлиять на отношения между Россией и США. Также глава американского госдепа уточнил, что Вашингтон стремится сохранить мировой порядок, основанный на международных правилах.

Ранее Энтони Блинкен говорил, что США хотят выстраивать с РФ более стабильные и предсказуемые отношения. Однако эксперты выразили сомнение в этом и подчеркнули, что сейчас с Вашингтоном практически невозможно договариваться.

путин россия сша госдеп байден
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