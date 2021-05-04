Тунис инвестирует в морской порт Мисураты

Триполи, 4 мая. Делегация Туниса во главе с послом Асадом аль-Аджили посетила Ливию с рабочим визитом. Администрация свободной зоны Мисураты пригласила иностранных гостей осмотреть морской порт и оценить перспективы взаимовыгодных вкладов.

Президент Федерации торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат встретил группу дипломатов и провел экскурсию по территории гавани. Он ознакомил дипломатов с перспективами совместного сотрудничества между двумя странами и возможностями обмена инвестициями, передачей технологий и знаний.

Также состоялась беседа делегатов и представителей администрации свободной зоны Мисураты. Стороны обсудили взаимовыгодные вклады и возможность предоставления льгот для иностранных компаний.

По итогам переговоров посол Асад аль-Аджили подчеркнул необходимость налаживания отношений сотрудничества между морскими портами Мисураты и Туниса.

Экономический представитель тунисской делегации подтвердил готовность пригласить отечественные компании в ливийский город с целью создания центров и складов для хранения продукции, воспользовавшись пакетом льгот.

Международная автомобильная трасса протяженностью 1700 километров соединит Египет, Ливию и Тунис. Она поспособствует увеличению товарооборота между тремя государствами на Севере Африки.