Малахов впервые оценил Дмитрия Борисова в «Пусть говорят»

Москва, 4 мая. Известный телеведущий Андрей Малахов впервые за четыре года высказался о работе Дмитрия Борисова, который заменил его в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

На российском телевидении Малахов работает почти 30 лет, большую часть из которых — в жанре ток-шоу. Ведущим «Пусть говорят» он был с 2001 по 2017 год. После его перехода на канал «Россия» место в студии занял Дмитрий Борисов. Звезды телеэкрана хорошо общались, даже ходили в гости друг к другу, однако в 2017-ом, когда оба поменяли работу, оборвали контакты.

Малахов все четыре года воздерживался от оценивающих комментариев в адрес своего преемника. Но недавно положительно отозвался о работе Борисова, который с недавних пор явно стал чувствовать себя увереннее в роли ведущего «Пусть говорят». Однако Малахов с сожалением, отметил, что Борисову не удалось избавиться от прошлого «новостника».

«Да, он и раскрепостился, и стал лучше одеваться. Но мне все равно кажется, что темы, которые Дима обсуждает, ему немножко чужды, потому что он комфортно себя чувствовал только в новостях, так как Дмитрий очень сильный информационщик. Но он как солдат: ему сказали делать — и вот он делает», — резюмировал популярный телеведущий в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, они с Борисовым давно не общаются, но могут из вежливости поздравить друг друга в соцсетях с праздниками. Кроме того Малахов на правах старшего товарища может по-дружески подколоть коллегу.

Андрей Малахов рассказал, как ему поступило предложение от «агента» скопинского маньяка. Представитель преступника предлагал взять у Виктора Мохова интервью за 3 миллиона рублей.