Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 мая 20:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:59
Весь мир
Мужчина устроил перестрелку у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли
20:59
Происшествия
Четыре пьяных жителя Кузбасса утонули за выходные
20:58
Политика
Соединенные Штаты собираются продвигать демократию в Латинской Америке
20:55
Общество
Инфекционист предупредил любителей пикников об опасностях на природе
20:54
Общество
Russpass представил новые идеи для поездок в майские выходные
20:53
Политика
Климкин боится оставить Зеленского без присмотра на встрече с Путиным
20:53
Происшествия
Строительство школы в Уфе обернулось ущербом для бюджета на 4,6 млн рублей
20:52
Общество
Врачи объяснили опасность обуви на высоком каблуке
20:51
Спорт
Имя нового тренера московского «Спартака» станет известно после 16 мая
20:51
Экономика
Стоимость Ethereum впервые в истории преодолела 3,4 тысячи долларов
20:51
Общество
Топ-15 лучших фильмов о спорте
20:49
Армия
Генерал Попов: ВВС НАТО у границ России не опаснее укуса комара
20:49
Весь мир
Сотрудничество РФ и ЦАР стало причиной информационной атаки французских СМИ
20:48
Шоу-бизнес
Марк Уолберг за три недели располнел до неузнаваемости
20:48
Общество
Турция готовит обман и подарки ради возвращения россиян на курорты с 1 июня
20:47
Общество
Диетолог назвал главную опасность перекусов
20:47
Шоу-бизнес
Рэпера Моргенштерна могли забрать в армию
20:47
Экономика
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ упал до 50,4 пункта
20:45
Армия
Военнослужащие ЦВО примут участие в более 1 тыс. памятных мероприятий ко Дню Победы
20:45
Шоу-бизнес
Анна Михалкова показала редкий снимок со старшим сыном в день его рождения
Все новости

Малахов впервые оценил Дмитрия Борисова в «Пусть говорят»

  /   Обновлено: 04 мая 2021 20:36
Шоу-бизнес
Малахов впервые оценил Дмитрия Борисова в «Пусть говорят»
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 4 мая. Известный телеведущий Андрей Малахов впервые за четыре года высказался о работе Дмитрия Борисова, который заменил его в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

На российском телевидении Малахов работает почти 30 лет, большую часть из которых — в жанре ток-шоу. Ведущим «Пусть говорят» он был с 2001 по 2017 год. После его перехода на канал «Россия» место в студии занял Дмитрий Борисов. Звезды телеэкрана хорошо общались, даже ходили в гости друг к другу, однако в 2017-ом, когда оба поменяли работу, оборвали контакты.

Малахов все четыре года воздерживался от оценивающих комментариев в адрес своего преемника. Но недавно положительно отозвался о работе Борисова, который с недавних пор явно стал чувствовать себя увереннее в роли ведущего «Пусть говорят». Однако Малахов с сожалением, отметил, что Борисову не удалось избавиться от прошлого «новостника».

«Да, он и раскрепостился, и стал лучше одеваться. Но мне все равно кажется, что темы, которые Дима обсуждает, ему немножко чужды, потому что он комфортно себя чувствовал только в новостях, так как Дмитрий очень сильный информационщик. Но он как солдат: ему сказали делать — и вот он делает», — резюмировал популярный телеведущий в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, они с Борисовым давно не общаются, но могут из вежливости поздравить друг друга в соцсетях с праздниками. Кроме того Малахов на правах старшего товарища может по-дружески подколоть коллегу.

Андрей Малахов рассказал, как ему поступило предложение от «агента» скопинского маньяка. Представитель преступника предлагал взять у Виктора Мохова интервью за 3 миллиона рублей.

борисов малахов пусть говорят ток-шоу
Комментировать
Самое популярное
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 60881 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 54060 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 45370 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 38665 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество 31298 2 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Все новости / Шоу-бизнес / Малахов впервые оценил Дмитрия Борисова в «Пусть говорят»
Рейтинг@Mail.ru