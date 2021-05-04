Российские спутники будут предсказывать аномальные явления в космосе

Москва, 4 мая. «Российские космические системы» планируют «обучить» группу спутников предупреждать об аномальных явлениях в космосе и предсказывать северные сияния.

Согласно задумке инженеров, группировка спутников сможет предугадывать зарождение аномалий во Вселенной. Специальная аварийная система будет проводить анализ космического пространства и оповещать о возможных неожиданных явлениях.

Кроме того российские спутники займутся прогнозированием северного сияния. Один из комплексов такой аппаратуры — ГГАК-ВЭ — запустили в космос уже 28 февраля 2021 года, рассказал глава «Российских космических систем» Алексей Ковалев в комментарии РИА Новости.

Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, промышленность в этой области готова решить любые задачи, поставленные перед ней президентом и народом.