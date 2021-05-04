Военнослужащие БФ провели первую ночную репетицию парада Победы в Калининграде

Калининград, 4 мая. Первая ночная репетиция военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась в Калининграде.

Под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева в ходе тренировки была отработана слаженность действий парадных расчетов, роты почетного караула и знаменных групп.

Известно, что в ночной репетиции также были задействованы танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», зенитно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», ЗРК С-400, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», тактический ракетный комплекс «Искандер» и другая военная техника.

Отмечается, что в репетиции парада Победы приняли участие около 2300 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств.

Ранее морская пехота Каспийской флотилии провела первую совместную репетицию парада Победы.