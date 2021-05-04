Юнармейцы и военнослужащие ВВО провели акцию «Журавли» в Хабаровске

Хабаровск, 4 мая. Главной целью предпраздничного мероприятия стало поздравление ветеранов и тружеников тыла с очередной годовщиной Великой Победы.

О первой акции «Журавли» в Хабаровске информирует телеканал «Звезда». В ней приняли участие тысячи военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и юнармейцев. Ими были розданы около десяти тысяч георгиевских лент, бумажных журавликов и цветов.

Во время исполнения юнармейцами стихотворений и военной песни «Журавли» многие участники акции и зрители не смогли сдержать слез радости, сообщает «Звезда».

Ранее стало известно о проведении юнармейцами Москвы мини-парада для ветеранов Великой Отечественной войны.