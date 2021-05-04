Прокуратура начала проверку после гибели взрослого и двух детей при пожаре в ХМАО

Ханты-Мансийск, 4 мая. Возгорание в частном доме в городе Пыть-Ях привело к трагедии. По факту гибели людей надзорное ведомство инициировало проверку.

Сотрудники прокуратуры намерены выяснить, соблюдалось ли должным образом противопожарное законодательство, насколько своевременно реагировали экстренные службы. Правоохранители также дадут оценку деятельности органов, отвечающих за работу с несовершеннолетними.

Вечером поступило сообщение о пожаре в одном из частных домов. Первыми на помощь бросились соседи. Они спасли находившегося внутри человека. Приехавшие спасатели эвакуировали еще нескольких. На месте пожара были найдены тела двоих детей и одного взрослого.

В Москве произошел мощный пожар в одной из гостиниц. Жертвами стали два человека, еще десять госпитализированы с отравлением продуктами горения, сообщал ФАН.