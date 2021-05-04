Определена роль аппендикса в здоровье организма

Канберра, 4 мая. Аппендикс оказался не так бесполезен, как считалось раньше. К такому выводу пришли австралийские ученые после проведенных исследований.

Специалисты провели ряд экспериментов и выяснили, какую роль в организме играет придаток слепой кишки. Бытует мнение, что червеобразный отросток достался человеку в процессе ошибки эволюции. Однако исследование лимфоидных клеток у лабораторных грызунов показало другой результат.

Мышей заразили бактериями Citrobacter rodentium. Оказалось, что грызуны с аппендиксом перенесли заболевание относительно хорошо в отличие от своих собратьев без придатка. Последние страдали от диареи и существенного ухудшения состояния вплоть до летальных исходов. У людей с вырезанным аппендиксом сопротивляемость инфекциям тоже снижается.

Червеобразный отросток относится к периферическим органам иммунной системы, среди которых также селезенка, лимфоузлы и лимфатическая ткань, рассказала эксперт крупнейшего маркетплейса товаров для красоты и здоровья Елена Селина.