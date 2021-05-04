Котировки Brent перешли к снижению после роста

Москва, 4 мая. Стоимость североморской нефти марки Brent снижается после роста, свидетельствуют данные биржевых торгов.

По состоянию на 19:00 по московскому времени, июльские фьючерсы Brent торгуются по 67,29 доллара за баррель, что на 0,01% ниже, чем перед началом торговой сессии. Днем котировки эталонного сорта нефти впервые с 15 марта оказались на отметке выше 69 долларов за баррель.

Биржевой курс доллара составляет 74,94 рубля, что на 26 копеек ниже, чем на момент окончания предыдущих торгов. Евро подешевел на 29 копеек, до 90,09 рубля. Индекс Мосбиржи вырос на 0,94%, до 3577,21 пункта, а РТС — на 1,18%, до 1502,58 пункта.

Согласно новому прогнозу Центробанка РФ, текущий дефицит на рынке нефти сохранится вплоть до первого квартала 2022 года. Регулятор также повысил оценку средней стоимости сырья на 2021-2023 годы. По мнению ЦБ, в 2021 году средняя стоимость нефти составит 60 долларов за баррель.