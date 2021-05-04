Отборочные соревнования конкурса АрМИ-2021 состоялись в Воронежской области

Воронеж, 4 мая. Этап отборочных состязаний конкурса «Мастера автобронетанковой техники-2021» Армейских международных игр прошел в городе Острогожске.

Отмечается, что эти соревнования АрМИ-2021 состоялись на базе Учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны РФ.

Военнослужащие должны были показать навыки по вождению пяти разновидностей техники с различной колёсной формулой: автомобилях «B», «С» и «Е» категорий, такелажниках и на мастерских технического обслуживания МТО-УБ. При этом они использовали специальные приемы, чтобы сократить время прохождения препятствий, в том числе и водных преград.

Также указывается, что в этом году ежедневную подготовку к конкурсу проводили свыше 50 новых участников. Они тренировались под руководством опытных инструкторов.

Ранее сообщалось, что под Челябинском в мае пройдут всеармейские этапы конкурсов АрМИ-2021 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».