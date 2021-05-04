MWI: невероятная мощь России в Арктике нанесет удар по американским санкциям

Вашингтон, 4 мая. Вопрос безопасности в Арктическом регионе нанесет удар по американским санкциям в отношении России, считают американские эксперты.

Арктика уже не первое десятилетие является ареной, на которой протекает соперничество мировых держав, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи журналистов издания MWI. Пик этого противостояния пришелся на годы холодной войны, однако в последние годы Москва также активно наращивает свои силы в регионе, обретя невероятную мощь, подчеркнули аналитики. В качестве ответных мер США и другие страны Североатлантического альянса повышают военные расходы и говорят о соперничестве в Арктике.

Диалог между властями мировых держав в оборонной сфере был важен всегда, однако Вашингтон ввел санкции в отношении Москвы, ввиду чего два государства практически прекратили взаимодействие, напомнили авторы материала. Западные страны приняли решение о проведении «Круглого стола сил безопасности Арктики» (ASFR), однако РФ в мероприятии участвовать не будет. Эксперты обратили внимание, что оно ежегодно проводится вне Североатлантического альянса с 2010 года.

«Повторное проведение ASFR без России, и так близко к тому моменту, когда Москва возьмет бразды правления в северном регионе, может показаться преднамеренным пренебрежением к РФ», — считают журналисты.

Россия может попросту «стереть в пыль» американские санкции, так как для проведения круглого стола с участием Москвы США придется их полностью отменить, объяснили аналитики. Журналисты подчеркнули, что это будет весьма нелегким шагом для Вашингтона, так как Соединенные Штаты в таком случае продемонстрируют неспособность оказывать давление на РФ.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, почему арктические амбиции американцев так и останутся несбыточными мечтами Вашингтона.