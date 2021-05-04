Bentley королевы Елизаветы II ушел с молотка почти за 19 млн рублей

Лондон, 4 мая. Темно-зеленый Bentley Mulsanne, который несколько лет принадлежал королеве Великобритании Елизавете II, нашел нового владельца. Авто приобрел коллекционер почти за 19 млн рублей.

Автомобиль был в распоряжении монарха с 2013 по 2015 год. Автомобильный салон Bramley 2 мая сообщил, что королевская машина выставлена на продажу, а уже через два дня авто Ее Величества было продано за 18,7 миллиона рублей. Как отметили в салоне, покупатель – иностранный коллекционер – приобрел Bentley Mulsanne по заявленной цене.

Авто с восьмицилиндровым двигателем объемом 6,7 литра был выпущен специально для Елизаветы II. Модель выкрасили в темно-зеленый цвет, а интерьер отделали орехом и натуральной кожей. Состояние королевского Bentley оценивается как идеальное, ведь пробег за два года составил чуть меньше 9580 километров.

Как сообщало издание The Sun, у британского монарха было одновременно два одинаковых автомобиля. Одним Bentley Mulsanne королева пользовалась в Виндзоре, а другим – в Лондоне. Первое авто продали еще в 2019 году.

Недавно мужчину и женщину задержали на территории Большого Виндзорского парка в Беркшире. Эта земля принадлежит семье британской королевы Елизаветы II. Парочка перелезла через ограждение и оказалась на территории парка.