Оппозиция Чехии требует отставки вице-премьера после сообщений о «торге» с Россией

Прага, 4 мая. Вице-премьер Чехии и глава МВД Ян Гамачек должен уйти в отставку после того, как пытался «торговаться» с Россией. С таким требованием выступила чешская оппозиция.

В СМИ появились сообщения, что Гамачек якобы собирался предложить Москве обменять информацию о Врбетице на поставку вакцины «Спутник V». Оппозицию сильно возмутили эти заявления, и она потребовала отставки политика.

«Чехия не продается! Глава МВД Ян Гамачек всерьез подозревается в том, что хотел продать нашу национальную безопасность за миллион доз вакцины. Ян Гамачек должен немедленно подать в отставку», — утверждает лидер ведущей оппозиционной Гражданской демократической партии Ян Фиала.

Ранее сообщалось, что чешский вице-премьер опроверг слухи о желании обменять данные о Врбетице на «Спутник V». По его словам, сообщения СМИ являются обычной спекуляцией.