Остров в 15 минутах езды от Нижнего Новгорода продается за 50 млн рублей

Нижний Новгород, 4 мая. Остров площадью 1,2 гектара продается на территории города Бор Нижегородской области. Стоимость объекта составляет 50 млн рублей.

Участок земли находится в дельте реки Везломы, впадающей в Волгу. На нем располагается промбаза, площадь строений которой составляет 2,6 тысячи квадратных метров, следует из текста объявления. Территория разделена на два участка различного назначения — первый рекреационного, а второй — промышленного.

Добраться до острова можно за 15 минут от выезда из Нижнего Новгорода. Ровно столько же времени понадобится чтобы попасть на остров по воде — на пароме, отходящем с Нижневолжской набережной. Кроме того, неподалеку проходят маршруты общественного транспорта, пишет сайт Gipernn.ru.

По словам продавца, покупатель сможет построить здесь поселок премиум-класса или личное имение. Он считает, что на острове прекрасно будет смотреться скандинавский стиль в архитектуре.

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде был открыт сезон навигации. Три сухогруза отплыли с Борского судоремонтного предприятия и торжественно прошли вдоль Нижневолжской набережной и стрелки в сторону Городецкого гидроузла.