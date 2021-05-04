В Севастополе и Ростове-на-Дону прошли масштабные репетиции парадов в честь Дня Победы

Ростов-на-Дону, 4 мая. Тренировки состоялись с привлечением более чем пяти тысяч участников и десятков единиц военной техники.

В Ростове-на-Дону в первой вечерней репетиции парада приняли участие около трех тысяч военнослужащих и порядка 70 единиц техники. Тренировка прошла на Театральной площади. Участники мероприятия надели парадные мундиры и прошлись в едином строю.

В Севастополе механизированную колонну возглавил легендарный средний танк времен Великой Отечественной войны Т-34, следом прошли «коробки» солдат и офицеров Южного военного округа и кадетского корпуса общей численностью около двух тысяч человек.

Ранее сообщалось, что из-за репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге было ограничено движение общественного транспорта.