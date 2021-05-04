Финские ученые признали колли и пуделей наиболее агрессивными собаками

Хельсинки, 4 мая. Группа ученых из Финляндии изучила факторы, которые влияют на агрессивное поведение собаки, и составила топ наиболее опасных пород.

В общей сложности эксперты изучили более 9000 домашних собак, охватывающие 20 с лишним пород. Их главная задача заключалась в выявлении особенностей каждой породы и аспектов, которые влияют на склонность собаки к агрессивному поведению по отношению к людям. По итогам работы они написали научную статью, которую опубликовали в журнале Scientific Report.

«Оказалось, что чем собака старше, тем больше шансов того, что она будет агрессивной. При этом собаки небольшого размера имели намного больше шансов стать агрессивными, в то время как средние или большие по размеру собаки были добрее», — отметили кинологи.

В конечном итоге ученые пришли к выводу, что колли, пудели, шнауцер, а также немецкая овчарка, являются наиболее агрессивными собаками. При этом лабрадор, ретривер, золотистый и лапонский пастухи являются наиболее миролюбивыми.

Не так давно кинологи объяснили, почему нельзя оставлять собак на привязи у магазина. По их мнению, оставленных без присмотра породистых собак нередко крадут с целью выкупа или перепродажи. Даже беспородного пса могут увести с такой же целью.