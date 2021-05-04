В Сети появились изображения новейших боевых машин для ВДВ РФ

Москва, 4 мая. Изображения новых образцов военной техники для Воздушно-десантных войск РФ были опубликованы в Сети.

На снимках можно увидеть самоходный ракетный противотанковый комплекс, который был создан на базе БМД-4М. Боевая гусеничная плавающая машина значительно увеличивает возможности подразделений ВДВ в борьбе с бронеобъектами противника.

Кроме того, были обнародованы изображения новой машины управления артиллерийским огнем «Завет-Д», созданной на основе десантируемого бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка». Также был представлен подвижный разведывательный пункт «Грань», разработанный на базе БМД-4М, который позволит десантникам эффективно контролировать обстановку на поле боя и в тылу противника.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2021 году в Крыму будет развернут новый штурмовой полк Воздушно-десантных войск России. При этом глава ведомства отметил, что к настоящему моменту ВДВ вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования и готовы ответить на любые военные угрозы, однако Минобороны РФ планирует продолжить наращивание боевых возможностей Воздушно-десантных войск.