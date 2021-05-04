Доказана польза краткосрочного голодания для организма

Вашингтон, 4 мая. Ученые из Соединенных Штатов в ходе эксперимента с крысами выяснили, что при кормлении через день у животных меняется состав бактерий кишечника и снижается кровяное давление.

Это открытие позволит разработать новые методы борьбы с гипертонией за счет изменения состава кишечной микробиоты. Исследователями доказано, что дисбактериоз кишечника провоцирует самое распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы, изменяя передачу сигналов желчной кислоты.

«Этот результат показал нам, что дисбактериоз кишечника является не просто следствием гипертонии, а причиной ее появления», — разъяснили авторы исследования.

Благодаря интервальному голоданию можно бороться с висцеральным жиром. Его суть заключается в цикличности между периодами пищи и воздержанием от еды. Отказываться от каких-либо конкретных продуктов при этом не обязательно, отмечают эксперты. Желательно употреблять пищу в течение восьми часов, а на протяжении 16 — голодать.