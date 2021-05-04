Подросток-инвалид поблагодарил командование ЦВО за исполнение детской мечты

Екатеринбург, 4 мая. В 2019 году военные исполнили заветную мечту подростка из Екатеринбурга Максима Журавлева. У Максима спинальная мышечная атрофия, но он всегда мечтал поездить на танке.

В 2019 году его мечта стала реальностью благодаря Центральному военному округу (ЦВО), командующий Александр Лапин предложил подростку прокатиться на танке Т-72Б3 и бронемашине «Тигр» во время генеральной репетиции парада Победы в Екатеринбурге, указал канал «Звезда».

Спустя два года Максим в знак благодарности подарил командующему картину, которую сам выжег на дереве, и попросил исполнить еще одну его детскую мечту про службу в армии — полет на вертолете. Командующий пообещал юноше воплотить в жизнь его просьбу и пригласил на репетицию парада, которая пройдет на главной площади города 7 мая.

Ранее военнослужащие ЦВО провели почти рекордное число учений разного характера. Только в феврале в округе прошла сотня различных тренировок.