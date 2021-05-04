Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 мая 20:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:55
Общество
Инфекционист предупредил любителей пикников об опасностях на природе
20:54
Общество
Russpass представил новые идеи для поездок в майские выходные
20:53
Политика
Климкин боится оставить Зеленского без присмотра на встрече с Путиным
20:53
Происшествия
Строительство школы в Уфе обернулось ущербом для бюджета на 4,6 млн рублей
20:52
Общество
Врачи объяснили опасность обуви на высоком каблуке
20:51
Спорт
Имя нового тренера московского «Спартака» станет известно после 16 мая
20:51
Экономика
Стоимость Ethereum впервые в истории преодолела 3,4 тысячи долларов
20:51
Общество
Топ-15 лучших фильмов о спорте
20:49
Армия
Генерал Попов: ВВС НАТО у границ России не опаснее укуса комара
20:49
Весь мир
Сотрудничество РФ и ЦАР стало причиной информационной атаки французских СМИ
20:48
Шоу-бизнес
Марк Уолберг за три недели располнел до неузнаваемости
20:48
Общество
Турция готовит обман и подарки ради возвращения россиян на курорты с 1 июня
20:47
Общество
Диетолог назвал главную опасность перекусов
20:47
Шоу-бизнес
Рэпера Моргенштерна могли забрать в армию
20:47
Экономика
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ упал до 50,4 пункта
20:45
Армия
Военнослужащие ЦВО примут участие в более 1 тыс. памятных мероприятий ко Дню Победы
20:45
Шоу-бизнес
Анна Михалкова показала редкий снимок со старшим сыном в день его рождения
20:44
Армия
Испытатель оружия рассказал, с чем ему приходится сталкиваться в своей работе
20:43
Шоу-бизнес
Создатели «Маски» похвастались высокими рейтингами финального выпуска
20:41
Происшествия
Житель Башкирии зарезал бывшую жену ножницами и засыпал тело рассадой
Все новости

Мотоциклист погиб в ДТП под Саратовом

Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП под Саратовом
pixabay.com

Саратов, 4 мая. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб водитель мотоцикла.

Смертельная авария с участием произошла на Коммунистической улице. По данным следователей, молодой мужчина не справился с управлением и на скорости вылетел с дороги. После этого его мотоцикл опрокинулся.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, они госпитализировали мужчину, однако врачи не смогли его спасти. Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Еще одна авария с мотоциклистом произошла в Москве. На МКАД водитель врезался в отбойник и сломал себе ноги, сообщил ФАН.

авария мотоцикл саратовская область
Комментировать
Самое популярное
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 60881 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 54060 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 45370 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 38665 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество 31298 2 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Все новости / Происшествия / Мотоциклист погиб в ДТП под Саратовом
Рейтинг@Mail.ru