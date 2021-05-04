Мотоциклист погиб в ДТП под Саратовом

Саратов, 4 мая. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб водитель мотоцикла.

Смертельная авария с участием произошла на Коммунистической улице. По данным следователей, молодой мужчина не справился с управлением и на скорости вылетел с дороги. После этого его мотоцикл опрокинулся.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, они госпитализировали мужчину, однако врачи не смогли его спасти. Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Еще одна авария с мотоциклистом произошла в Москве. На МКАД водитель врезался в отбойник и сломал себе ноги, сообщил ФАН.