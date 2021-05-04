Топ-10 ярких фильмов с участием Одри Хепберн

Британской актрисе, фотомодели и танцовщице Одри Хепберн 4 мая исполнилось бы 92 года. Она была звездой Голливуда, законодательницей моды и невероятно красивой женщиной. ФАН вспомнил самые яркие роли Одри Хепберн и составил топ-10 фильмов с ее участием.

Американский институт киноискусства дал Одри третье место в списке величайших актрис американского кино. Хепберн — обладательница премий «Оскар», «Тони», «Эмми», «Грэмми», а также посмертно получила награду имени Джина Хершолта.

Засекреченные люди (1951)

Кадр из фильма «Засекреченные люди» /

Одри занималась балетом, однако из-за роста и небольшого веса ей не суждено было стать примой. Зато приобретенные грация и пластика очень помогли девушке в актерской карьере. Например, в фильме «Засекреченные люди» она сыграла балерину. Это была самая первая крупная роль Хепберн в кино.

Римские каникулы (1953)

Кадр из фильма «Римские каникулы» /

За участие в этом фильме Хепберн получила «Оскар» за лучшую женскую роль. Да и сама картина имела большой успех — фильм собирал полные кинозалы.

Одри сыграла принцессу Анну, которая, устав от королевских забот и строгих правил поведения, сбежала из дворца во время официального визита в Рим. Впервые она оказывается на свободе — никаких реверансов, этикета. Случайно Анна знакомится с американским репортером Джо, который узнает, кто эта девушка на самом деле. Прогулки по Риму и побег от королевских обязанностей рискуют стать сенсацией.

Сабрина (1954)

Кадр из фильма «Сабрина» /

Эта картина — интерпретация известной всем сказки о Золушке. Вместе с Хепберн в фильме приняли участие такие легенды Голливуда, как Хамфри Богарт и Уильям Холден. Легкая комедия была тепло встречена зрителями, «Сабрина» получила множество престижных премий и наград кинофестивалей. Кстати, с этой кинокартины как раз началось плодотворное сотрудничество Одри Хепберн и парижского кутюрье Юбера де Живанши.

Война и мир (1956)

Кадр из фильма «Война и мир» /

В экранизации одноименного романа Льва Толстого Хепберн досталась роль Наташи Ростовой, причем остальной актерский состав утверждала именно Одри. Отзывы критиков в основном были положительными, они писали, что Наташа в исполнении Хепберн получилась по-настоящему русской.

Любовь после полудня (1957)

Кадр из фильма «Любовь после полудня» /

Это романтическая комедия Билли Уайлдера по роману Клода Ане «Русская девушка Ариана». В основу сюжета легла история любви очаровательной девушки из Парижа и мужчины из Америки. Прокат в США посчитали провальным, поэтому про этот фильм, говоря об удачных работах Хепберн, почти не упоминают. Однако в Европе картину зрители приняли вполне тепло. Именно благодаря успеху в европейском прокате картина «Любовь после полудня» стала считаться одной из лучших работ в кино французского актера и знаменитого шансонье Мориса Шевалье.

История монахини (1959)

Кадр из фильма «История монахини» /

За участие в этой киноленте Одри Хепберн признали лучшей британской актрисой года. В основу сюжета легла реальная история бельгийской монахини Габриель Ван Дер Мал. Правда, в фильме ее звали сестра Люк. Благодаря этой роли Одри раскрыла свой драматический талант. На фестивале в Сан-Себастьяне британка получила приз за лучшую женскую роль.

Завтрак у Тиффани (1961)

Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани » /

Картина сразу после выхода стала незыблемой классикой мирового кинематографа, получила три «Оскара», правда, Одри в этот раз ни одна не досталась. Тем не менее, как говорила сама актриса, роль юной прожигательницы жизни Холли — самая яркая и самая сложная за всю ее карьеру.

Фильм смотрится на одном дыхании, еще бы: драматичная любовная линия, сложные характеры главных героев, приключения и шикарные костюмы эпохи 70-х.

Шарада (1963)

Кадр из фильма «Шарада» /

И опять новый жанр — на этот раз Одри попробовала себя в детективе с романтическим сюжетом. Героиня попадает в сложную ситуацию, выпутаться из нее ей помогает случайный знакомый. Сюжет легкий на восприятие, при этом непредсказуемый — в стиле детектива. Одри удаются как драматические образы, так и беззаботные. За роль в этом фильме британка получила премию BAFTA, а также номинировалась на «Золотой глобус» как лучшая комедийная актриса.

Моя прекрасная леди (1964)

Кадр из фильма «Моя прекрасная леди» /

В коллекции фильмов Хепберн есть и мюзикл — «Моя прекрасная леди». Картина получила премию «Оскар», Американский институт киноискусства включил мюзикл в список 100 лучших музыкальных кинокартин столетия, а в 1998 году музыкальная комедия вошла в список лучших американских фильмов ХХ века.

Всего в картине звучит 20 музыкальных композиций. Одри сама исполняла танцевальные номера — снова пригодились занятия балетом, но вот вокальные партии за нее исполняла дублерша Марти Никсон.

Двое на дороге (1967)

Кадр из фильма «Двое на дороге» /

Завершает подборку еще один оскароносный фильм с участием Одри Хепберн. Трогательная мелодрама рассказывает историю супружеской пары, которая находится на грани расставания. Многие зрители прониклись симпатией к сюжету, потому что узнали в нем себя — бывает, что чувства угасают, люди устают друг от друга, хотя в самом начале их свело прекрасное сильное чувство. Работа Одри заслужила высокую оценку критиков, актриса получила за роль «Золотой глобус», а сам фильм был удостоен «Оскара» за лучший сценарий.