Международный день борьбы за права инвалидов: история, интересные факты

Почти 30 лет назад в 1992 году началась история Международного дня борьбы за права инвалидов. Наряду с Международным днем инвалидов, который отмечается 3 декабря, этот день призван обратить внимание на проблемы, связанные с правами людей с ограниченными возможностями.

В этот день инвалиды 17 государств одновременно провели первый общеевропейский день на равные права и против дискриминации. Поступок активистов получил огласку и поддержу во многих странах мира. С этого дня каждый год мероприятия проходят в интересах социального развития, а также для вовлечения инвалидов в активную жизнь.

Каждый день устраиваются семинары, просветительские лекции и конференции. Именно на них обсуждаются актуальные вопросы социальной защиты инвалидов, пенсионные возмещения, трудоустройства и другие. Помимо этого, в нашей стране существуют благотворительные организации, которые собирают пожертвования людям с ограниченными возможностями.

Почему это важно

По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается около миллиарда людей с инвалидностью (в России — 12 миллионов, почти 9% населения), больше 100 миллионов из них — дети.

С каждым годом это число увеличивается, и ни один человек не может быть от этого застрахован, любой может оказаться в одной из самых незащищенных категорий общества.

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Несмотря на это, инвалиды каждый год доказывают, что могут реализовывать себя в профессии, развиваться в разных сферах и посещать места общественного пользования, такие как кафе, театры и так далее. Именно Международный день борьбы за права инвалидов обращает наше внимание на толерантное отношение социума к людям с ограниченными возможностями.

Конвенцию о правах инвалидов подписали 159 государств. Главные принципы этого документа:

уважение человеческого достоинства и независимости, личной самостоятельности, в том числе свободы делать собственный выбор;

вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества;

равенство возможностей;

равенство мужчин и женщин;

уважение способностей детей с инвалидностью и их прав сохранять свою индивидуальность.

Благодаря признанию Конвенции у людей с инвалидностью появились дополнительные гарантии защиты их прав.

Интересные факты

По всему миру создаются сообщества людей с ограниченными возможностями. Они отстаивают свои права и оказывают друг другу поддержку.

crpp.ru / Центр развития и поддержки предпринимательства

В РФ для вовлечения инвалидов в жизнь общества налажена работа спортивных секций, культурных, образовательных учреждений. Одно из самых масштабных мероприятий — Паралимпийские игры. Они были организованы в 1948 году по инициативе Людвига Гуттмана — врача реабилитационного госпиталя.

ООН и другие авторитетные международные организации утвердили ряд документов о правах человека с особыми потребностями. Особое внимание уделяется вопросам социальной защиты инвалидов. Согласно докладу 2011 года Всемирной организации здравоохранения, к ним относят 15% жителей Земли. Ожидается рост показателей в связи со старением населения планеты.