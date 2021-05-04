Свежая щепа вызвала восторг у лис Павлуши и Ариши из Абаканского зоопарка

Абакан, 4 мая. Обновления в вольере пришлись по душе двум рыжим обитателям зоопарка в столице Хакасии.

Сотрудники Абаканского зоопарка сняли на видео игру лис Павлуши и Ариши во время уборки в вольере. На территорию хищников засыпали свежую щепу, которую самец начал аккуратно ровнять. В то же время самка стала отвлекать «возлюбленного» при помощи заигрываний.

Обновка явно пришлась животным по душе — новые запахи вызвали положительные эмоции у обеих особей.

Веселый песец попал в объектив ямальских ученых, писал ФАН.