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Блогер Захаркин оценил идею Сташкевича с именным тату на телах своих подписчиков

Общество
Блогер Захаркин оценил идею Сташкевича с именным тату на телах своих подписчиков
Невские Новости  /  Валерий Ровнов

В СМИ ворвалась новость про очередного блогера, пытающегося словить хайп на своих подписчиках. Шалость, как говорится, удалась. 17 молодых людей накололи имя популярного в Белоруссии инстаграмщика Яна Сташкевича на разных частях тела. Светский обозреватель, блогер Руслан Захаркин прокомментировал ФАН идею с именным тату у фолловеров.

«Любой здравомыслящий человек даже не стал бы рассматривать такой вариант. Мое личное мнение, блогер — молодец, смог сделать себе хайп, обеспечив себя дешевой рекламой и резонансом в СМИ, зато теперь о нем говорят далеко за пределами Минска. А вот к его последователям есть вопросы», — говорит Захаркин.

По мнению собеседника Федерального агентства новостей, те, кто решился увековечить имя Сташкевича на своем теле, «оказались в дураках». Теперь им придется инвестировать свои время и деньги в то, чтобы свести абсолютно ненужные художества с рук, шеи и ног.

Блогер Захаркин оценил идею Сташкевича с именным тату на телах своих подписчиков
Pr Scr instagram.com  / @stashkevichyan

«Чем думали эти люди — непонятно. Как их воспитывали родители — тоже. Стадное чувство и чувство сопричастности может довести до белого каления. А если бы блогер сказал прыгнуть из окна 12 этажа или сфотаться голыми, вы бы это сделали? Где та грань здравого смысла, которую вы теряете с каждым днем?» — возмущенно вопрошает блогер.

Руслан Захаркин полагает, что, совершая подобные поступки, можно повесить на себя клеймо на всю жизнь, потерять индивидуальность и лишиться перспектив устроиться на работу в солидную компанию, не говоря уже о вопросах личного характера.     

«Спасибо новостям: благодаря такой резонансной и смешной новости я узнал о существовании Яна Сташкевича, который хорошенько «прокатил» целых 17 человек и обессмертил свое имя в цифровом и в физическом полушарии», — подытожил блогер.

Ранее возмущенная мать одного из подростков, наколовших имя Сташкевича на шее, обратилась за поддержкой в полицию. Эксперт по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев объяснил юридический аспект ситуации с блогером, побудившим молодежь сделать тату с его именем.

татуировка блогер захаркин инстаграм сташкевич
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