Певицу Валерию заподозрили в использовании парика

Москва, 4 мая. Поклонники певицы Валерии устроили дискуссию из-за ее не меняющейся прически. Некоторые заподозрили, что исполнительница использует парик.

Спор о волосах Валерии развернулся на странице ее супруга, продюсера Иосифа Пригожина в Instagram. Муж певицы выложил семейное фото, на котором исполнительница, ее сын Арсений Шульгин и невестка Лиана отмечают радостное событие.

«Обед по случаю крещения нашей внучки Селин», — подписал кадр Пригожин.

Многие комментаторы поздравили звездное семейство, однако нашлись поклонники, решившие обсудить другую тему. Эти пользователи соцсети обратили внимание на прическу Валерии.

«Мне вот любопытно знать: у Валерии прическа к голове приклеена? Ну потому что невозможно нормальной женщине с одним и тем же причесоном жить»; «Накладка, видно же»; «С недавних пор у нее парик, неужели не видишь?»; «Парик», — написали комментаторы.

Другая часть поклонников назвала подобные замечания о волосах певицы бестактностью. Встал на защиту жены и сам Пригожин.

«Напишите об этом Мирей Матье, может быть, она с вами на эту тему подискутирует. Кстати, у меня тоже прическа не меняется», — ответил на подозрения в адрес супруги продюсер.

Валерия ранее побывала на дне рождения короля эстрады Филиппа Киркорова. Певица устроила на празднике зажигательные танцы с дочерью Пригожина.