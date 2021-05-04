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Разведенный Прилучный рассказал, как в юности девушки носили его на руках

Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный рассказал, как в юности девушки носили его на руках
Кадр из сериала «Мажор»

Москва, 4 мая. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный пользовался повышенным вниманием со стороны противоположного пола еще в юные годы.

Актер родился в Казахстане, однако после смерти отца будучи подростком переехал в город Бердск Новосибирской области. За свои успехи Прилучный благодарит мать, ведь без ее усилий он вряд ли смог бы уехать из провинции.

«Я был еще тот заводила. Мама занимала мое время так, чтобы не было свободных часов. Я учился с восьми утра и до девяти вечера. Она же отправила меня в театральное училище», — вспомнил артист.

Сам Прилучный в юности хотел поступать в хореографическое училище, поскольку с детства любил танцевать. В занятиях танцами был еще один приятный бонус.

«На танцах было много девчонок, я был единственным парнем. Они меня носили на руках», — отметил Прилучный в интервью журналу OK!.

Помимо хореографии, исполнитель главной роли в сериале «Мажор» занимался боксом. Друзьям он говорил, что якобы ходит на танцы ради растяжки, чтобы «давать с ноги».

В прошлом году Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце, от которой у него двое детей. Актер признавался, что пережил сердечный приступ в период распада семьи.

актер мажор прилучный
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