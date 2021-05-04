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Американские миллиардеры разбогатели на 195 млрд долларов при Байдене

Экономика
Американские миллиардеры разбогатели на 195 млрд долларов при Байдене
pixabay.com

Вашингтон, 4 мая. Состояние 100 богатейших американцев за первые 100 дней президентства Джо Байдена увеличилось на 195 млрд долларов, подсчитало агентство Bloomberg.

Как объясняют авторы издания, это произошло за счет роста американского рынка акций и принятием нового пакета стимулов на сумму 1,9 трлн долларов. С момента инаугурации Байдена индексы S&P 500 и Dow Jones выросли более чем на 10%.

По данным Федеральной резервной системы (ФРС) США, состояние 100 богатейших граждан страны составляет 2,9 трлн долларов. Со дня президентских выборов десять богатейших американцев заработали 255 млрд долларов, увеличив свое состояние до 1,2 трлн.

Байден за первые 100 дней на посту главы государства, помимо экономических стимулов, предложил значительно повысить налоги для богатых, а также программы поддержки среднего и низшего классов за счет увеличения социальных расходов. На прошлой неделе президент представил Конгрессу США план, в котором предлагается повысить подоходный налог для 1% богатейших граждан с 37% до 39,6%.

Накануне фондовые индексы США завершили торги без единой динамики. Индексы Dow Jones и S&P 500 показали рост, а Nasdaq, наоборот, упал.

сша байден финансы экономика сша
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