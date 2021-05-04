Кардиолог объяснил, чем опасен неконтролируемый прием аспирина

Москва, 4 мая. Стоит ли пить аспирин и какие существуют риски, рассказала врач-кардиолог, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова.

С начала пандемии коронавируса существенно выросло число людей, употребляющих аспирин. Однако самостоятельно «назначать» себе этот препарат не нужно. Больные коронавирусом, лечащиеся в стационаре, получают специальную антикоагулянтную терапию. Эти препараты отличаются по своей эффективности от аспирина.

«Аспирин позволяет пролонгировать жизнь и повышает шансы зараженного на то, чтобы после выполнения стентирования сосудов (операции), скажем, этот стент был проходим. Но неоправданный и неконтролируемый прием аспирина у здоровых людей приводит к избыточному риску кровотечений», — отметила Голухова в интервью для kp.ru.

О том, что при употреблении аспирина следует помнить об осторожности, заявлял и врач Александр Мясников. Многие принимают этот препарат при болях в голове. Однако делать это не стоит. Существует риск возникновения проблем с желудком, а также кровоизлияния.