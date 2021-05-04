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День «Звездных войн» отметили фанаты космической саги

Общество
День «Звездных войн» отметили фанаты космической саги

Праздник «Звездных войн» отметили сегодня фанаты знаменитой киносаги Джорджа Лукаса. У фильма, который вышел 44 года назад, поклонников по-прежнему множество по всему миру. И уже 8 лет они отмечают пусть и неофициальный, но праздник.

Но почему дату назначили на 4 мая, ведь сам фильм вышел 25 числа?! А дело в игре слов. Знаменитая фраза джедаев «Да пребудет с тобой Сила» в оригинале пишется как «May the force be with you». Поклонники картины в шутку обыграли ее следующим образом: «May the fourth be with you». Это в переводе означает: «Да пребудет с тобой 4 мая». Фраза прижилась, разошлась, так и возник праздник именно в эту дату.

Впервые этот день отметили 2011 году в Торонто. Тогда в городе устроили костюмированное шествие. На тему киноленты существует множество компьютерных игр, комиксов, игрушек и другого.

Ежегодно в разных городах проходят фестивали, вечеринки, любители саги создают косплеи. Так, в австралийском городе Мельбурн музыкант в костюме Дарта Вейдера выступил на городской улице, он сыграл хиты Майкла Джексона. В Лос-Анджелесе поклонники «Звездных войн» устроили битву святящимися мечами. Такое же оружие вместо ракеток взяли спортсмены во Всемирной федерации бадминтона в Малайзии. А Марк Хэммил, исполнитель роли Люка Скайуокера, пригласил фанатов на межгалактический вечер в своем аккаунте.

Всех фанатов знаменитой ленты поздравляем с Днем «Звездных войн»! А длинные майские выходные — хороший повод пересмотреть любимый фильм.

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