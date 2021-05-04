Эксперт Юсуфов объяснил мотивы «Яндекса» при покупке банка «Акрополь»

Москва, 4 мая. Недавно «Яндекс» приобрел кредитную организацию «Акрополь». Управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов выразил свое мнение о принятом компанией решении.

Сегодня экономика России находится на стадии совершенствования и обновления, передает Forbes слова специалиста. Процесс был запущен после цифровизации «Сбера». Жители страны стали чаще прибегать к услугам онлайн-сервисов разных сфер, особенно в пандемию.

«Яндекс» выступает в роли масштабной поисковой системы, службой такси, каршерингом, навигацией и доставкой. Это значит, что с появлением личного банка процесс обработки платежей и сокращение затрат позитивно скажутся на показателях компании. Более того: это затронет конкурентов, так как экосистема отвязывает финансовые потоки и замыкает их внутри себя, указывает Юсуфов.

В ближайшей перспективе компания намерена интегрировать новый платежный сервис «Яндекс Pay» во все свои приложения, после чего приступит к развитию других сервисов и партнерств.

IT-корпорация третий год подряд занимает первое место рейтинга самых дорогих интернет-компаний России. Согласно данным Forbes, за год «Яндекс» подорожал более чем на 57%.