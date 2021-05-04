Рэпера Моргенштерна заметили в стриптиз-клубе Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 4 мая. Скандально известного рэпера Моргенштерна заметили в одном из петербургских стриптиз-клубов в компании танцовщиц, у одной из которых он расписался на груди.

Музыкант прибыл в Северную столицу ради концерта, однако в Санкт-Петербурге он успел не только поработать, но и отдохнуть. В Instagram Stories одного из местных стриптиз-клубов появилось видео с участием Моргенштерна. На кадрах 23-летний рэпер оставляет автограф на груди практически раздетой девушки черным маркером.

Видео с исполнителем в стриптиз-клубе озадачило его поклонников. Некоторые напомнили, что Моргенштерн не одинок — он давно состоит в отношениях со своей девушкой Диларой Зинатуллиной.

«А что скажет Дилара?»; «Вопрос только один — что он забыл в стрип-клубе?»; «Скорее всего, за рекламу. Вряд ли он будет ходить по таким забегаловкам», — обсуждают видео с рэпером и танцовщицей в Сети.

Моргенштерн любит эпатировать публику дерзкими выходками, из-за чего некоторые отечественные звезды старшего поколения относятся к музыканту негативно. Однако рэпера поддержал, например, продюсер и композитор Константин Меладзе. Он объяснил, в чем кроется секрет популярности рэп-исполнителя.